Calcio/Il Campobasso segna 7 reti al Pescara primavera

Ottimo allenamento per i lupi che hanno battutoil Pescara Primavera con un secco 7-0.Le reti al7 di Giunta, al 12 Di Francesco poi 4 reti di Parigi e infine e’ Emmanusso a firmare il settimo goal.



Una buona partitella per i rossoblu che sabato 21 Agosto, sono attesi a Grosseto per la Coppa Italia. Intanto, brutta tegola per i lupi Ladu, in allenamento si e’

rotto la spalla e non e’ escluso che i dirigenti debbano tornare sul mercato, staremo a vedere cosa decvideranno i dirigenti rossoblu.

Arnaldo Angiolillo