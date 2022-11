Montenero: Al via il primo Bau Day, evento dedicato interamente ai nostri amici a quattro zampe

L’Amministrazione comunale è lieta di annunciare l’imminente arrivo del primo Bau Day, un evento dedicato interamente ai nostri amici cani che si terrà sabato 3 dicembre, a partire dalle ore 10, presso l’apposita area di sgambamento ubicata a ridosso del vecchio stadio comunale, in zona Madonna di Bisaccia.

Sarà una mattinata utile per approfondire le principali regole di utilizzo dell’area comunale dedicata allo sgambamento, a cura di Ute Fischer, ma anche per far divertire i nostri amici a quattro zampe con l’introduzione all’agility dog, attraverso la guida dell’educatrice cinofila Roberta Oronzo.

Si ricorda ai partecipanti di mantenere i propri cani al guinzaglio, rispettando le distanze di sicurezza.

Vi aspettiamo!