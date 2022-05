Calcio/ I lupi interessati ad alcuni giocatori

I lupi sono interessati ad alcuni giocatori e il D.S De Angelis li sta seguendo: sono Guida e Alagia del Vastogirardi, che piacciono molto e poi l’attaccante La Monica del Real Aversa (ma su questo giocatore ci sono gli occhi di molte società , classe 2001 ha realizzato quest’anno ben 16 reti).

Ma bisogna prima prendere il Mister, per il momento il nome più gettonato è Prosperi che allena il Vastogirardi; ma si aspetta la conclusione dei campionati di serie D e dei play off in serie C per ingaggiare il tecnico che insieme al D.S. ingaggerà quei giocatori che ritiene utili alla squadra rossoblù.

Arnaldo Angiolillo