Calcio/ Campobasso- Cavese 2-3

Campobasso

Esposito, Lambiase, Di Filippo, Gonzales, Rasi, Serra, Maldonado, Abonckelet, Romero, De Cerchio, Parisi. All Piccirilli.

Cavese

Lucano, Lops, Magri, Urso, Troest, Antonelli, Zenelay, Felleca, Di Piazza, De Rosa, Tropea. All Di Napoli.

Arbitro: Leone di Avezzano. Marcatori: al 2′ Felleca, al 25′ De Cerchio, al 34′ Antonelli, 54′ Urso rig, al 58′ Romero.

Spettatori circa 1000 di cui 100 ospiti. Al 70′ espulso De Rosa.

Al 2′, azione della cavese e Felleca segna 1-0 per i campani, al 1’0 azione dei locali e Lucano devia in angolo un tiro di Serra. Al 25′ tiro di De Cerchio che realizza 1-1: esplode lo stadio. Al 34′ Antonelli tutto solo segna il 2-1 per gli ospiti. Al 36′ tiro di Serra che colpisce il palo. Al 40′ tiro di Parisi ma la sfera termina fuori. Finisce cosi il primo tempo con la Cavese in vantaggio per 2-1.

Nel secondo tempo, al 54′ Esposito atterra Urso: per l’arbitro è rigore, lo tira Urso che realizza il 3-1. Al 55′ viene atterrato Parisi, in area, è rigore ma il direttore di gara fa proseguire. Al 58′ Romero tira e segna il 3-2 accorciando le distanze. Al 70′ De Rosa e Maldonado vengono alle mani e l’arbitro espelle De Rosa , campani in 10 uomini. Al 90′ tiro di Rasi ribattuto dalla difesa.

Finisce cosi, la partita con la Cavese che vince 3-2, ma in finale vanno i molisani che aspettano la squadra da affrontare nella finale.

Arnaldo Angiolillo