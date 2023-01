Calcio a cinque/ La Chaminade supera il Monacilioni

CHAMINADE – MONACILIONI (2-2) 3-2

CHAMINADE: Di Camillo, Ferrigni,Batchelor. Toscano, Pascale, Grano, Mancini, Vaino, Pontico, Gallo, Salvatore, Di Nonno. Allenatore: Cavaliere

MONACILIONI: Giarrusso, Castellano, Esposito, Tondi, Ianiri, Socci, Paranza, Mignogna, Silvaroli, Vallillo, Genovese. Allenatore: Gainfagna

Arbitri: Modestino Festa sez. di Isernia e Michele Ciavarella sez. di Termoli

Reti: Pascale (CCB), doppietta Paranza (M), Gallo ( CCB), Salvatore (CCB)

La Chaminade Campobasso ha chiuso il girone di andata vincendo lo scontro diretto contro il Monacilioni. Alla palestra Sturzo i ragazzi di Cavaliere e Pasqualone hanno vinto 3-2 e scavalcato in graduatoria proprio gli avversari.

Cronaca: Azione di Pontico sulla destra supera un uomo mette la palla al centro per l’accorrente Pascale che realizza la rete del vantaggio. Il Monacilioni riequilibra il match con Paranza. Ma la prima frazione di gioco regala ancora goal. La Chaminade torna in vantaggio con Gallo che infila la sfera sotto l’incrocio. Ma quasi sul triplice fischio diagonale di Paranza che manda le due squadre al risposo sul 2-2. La seconda frazione prosegue con un sostanziale equilibrio. A due giri di lancette dal triplice fischio Salvatore realizza la rete del successo per la Chamiande sfruttando al meglio una palla filtrante in area, controllo e tiro per lui che vale il 3-2. Dopo nove giornate di campionato, otto quelle disputate, i rossoblù hanno aggiunto 10 punti in graduatoria e sono a meno uno dalla zona play-off. Sabato prossimo ancora con il favore del campo, alla Palestra Sturzo arriverà il Miranda