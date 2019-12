Garante Diritti Lanciano: il mio impegno nel 2020 per le categorie a rischio sarà ancora più forte

La Garante regionale dei Diritti della Persona, Leontina Lanciano, formula a tutti i migliori auguri per queste festività di fine anno “con la speranza che il 2020 sia un anno sereno e proficuo”.

“Anche in un momento delicato della nostra convivenza, l’auspicio è che le istituzioni non tralascino di fare la propria parte per garantire ai più giovani le opportunità di sviluppo della propria personalità, che meritano di avere.

A maggior ragione, ciò vale per i minori che versano in condizioni di disagio. Purtroppo anche nella nostra società, in cui si potrebbe ritenere scontato che i diritti, in primis dei più piccoli, siano garantiti, esistono ancora sacche di emarginazione, povertà o addirittura sfruttamento dei minori, stranieri o italiani che siano.

L’impegno del Garante anche per il 2020 è quello di proseguire nella propria attività di monitoraggio, organizzazione di iniziative a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, e contrasto ai fenomeni più preoccupanti che minacciano i giovani, e di tutte le categorie a rischio”.