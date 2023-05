Torneo nazionale di  burraco a Campobasso nel weekend del Corpus Domini

Il Corpus Domini, l’evento più atteso dell’anno a Campobasso, in questa edizione avrà una ragione in più per richiamare i già numerosi turisti che solitamente accorrono in vista della suggestiva sfilata dei misteri. Alle tante iniziative intraprese dall’amministrazione comunale: mercatini, concerti e banchetti in strada si è aggiunto uno spazio dedicato alla competizione per burrachisti.

Presso il Centrum Palace, in via Giambattista Vico, 2, si svolgerà nelle giornate del 10 e 11 giugno p. v. il quarto torneo nazionale di burraco a Campobasso. La manifestazione, patrocinata dall’ assessorato regionale al Turismo e alla Cultura, dalla FIBUR, dall’ASD burraco Molise e dal Comune capoluogo è stata inserita in tale festività allo scopo di far conoscere ad un numero sempre maggiore di visitatori, provenienti da ogni parte d’Italia, questi interessanti ingegni creati intorno alla metà del 1700 dall’artista campobassano Paolo Saverio Di Zinno. Come da programma, domenica mattina 11 giugno, si potrà assistere alla sfilata dei 13 misteri per le vie del centro cittadino in una vivace atmosfera fatta di colori, profumi, suoni e frastuoni. Mentre il calendario del torneo di burraco si articolerà nel seguente ordine: sabato 10 giugno ore 15,30 inizio del torneo con 2 turni Mitchel e 2 turni Danese. Ore 21.30 ripresa del gioco con 4 turni Danese. Domenica alle 15.30 ultimo round della competizione con 3 turni Danese a gironi di merito. In serata avverranno le premiazioni. Il montepremi sarà quello stabilito dal regolamento FIBUR.

La partecipazione al torneo prevede una quota di iscrizione di 45 euro. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere alla presidente dell’APS Burraco Molise, dott.ssa Pina Petta, telefono 335.6688549, anche via mail all’indirizzo: [email protected]; oppure alla tesoriera dott.ssa Daniela Berchicci, telefono 338.4714964, mail: [email protected].

Cari burrachisti molisani mettetevi in gioco! Sarà una bella occasione di confronto e di socialità.

Rossella Salvatorelli