Termoli/ Presentato il libro “L’Africa nel Cuore”, sulla vita di suor Elvira Tutolo

E’ stato presentato il libro dal titolo “L’Africa nel cuore” che ripercorre la vita di suor Elvira Tutolo. E’ stato scritto dalla giornalista termolese Antonella Salvatore che ha ripercorso la vita e il cammino della suora termolese che ha prima proseguito il suo percorso di fede e volontariato in diverse zone d’Italia a contatto con comunità di tossicodipendenti fino ad arrivare in Africa dove ancora oggi si occupa di giovani emarginati che vengono recuperati e ai quali, grazie a suor Elvira Tutolo, viene insegnato un lavoro. Hanno presenziato il vescovo della Diocesi di Termoli e Larino Monsignor Gianfranco De Luca, la giornalista Antonella Salvatore e Rosaria, sorella di suor Elvira.

A portare i saluti dell’amministrazione comunale l’assessore Michele Barile che ha voluto lodare il percorso di suor Elvira ricordandone i passaggi principali e l’importanza del messaggio che viene lanciato alle nuove generazioni. Un esempio per tutti, ha detto l’assessore Barile, venticinque anni di missioni che tutti hanno voluto riconoscere e che adesso potranno approfondire proprio grazie al libro. La presentazione al pubblico del libro “L’Africa nel cuore” si terrà domenica 25 ottobre alle ore 16,30 al cinema San’Antonio.



Tutti i proventi della vendita del testo saranno devoluti a suor Elvira Tutolo proprio per continuare ad incentivare la sua azione in Africa a contatto con i più giovani. Ragazzi e fanciulli che vivono per strada dormendo su fogli di cartone e che con il passare del tempo si sono avvicinati a suor Elvira che è stata capace di recuperarli.

Un cammino missionario iniziato nell’ottobre del 1990 a Berberati in Africa centrale e che non si è ancora interrotto. Nessuna paura di affrontare la realtà del posto in quanto per suor Elvira Tutolo il pericolo è una sfida. La suora termolese ha fondato una comunità agricola vicino Berberati dove porta i giovani che vogliono affrontare un nuovo percorso di vita. Nel 2019 a suor Elvira Tutolo è stato conferito un riconoscimento per l’impegno profuso in ambito internazionale dal presidente della repubblica Sergio Mattarella.

La giornalista Antonella Salvatore ha impiegato tre anni per scrivere il libro “L’Africa nel cuore”, un lavoro reso possibile grazie alle interviste via Skipe con suor Elvira Tutolo che da diversi anni non torna in Italia proprio a causa dell’impegno quotidiano che la contraddistingue in terra africana.