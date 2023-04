Presentazione del libro “Piccole immagini di raso bianco” di Manuela Petescia

Giovedì 20 aprile ore 18, presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso

verrà presentato ” il libro ” Piccole immagini di raso bianco” di Manuela Petescia.

Il libro

Un affermato psichiatra e docente universitario trascina stancamente il suo matrimonio dopo che la moglie, con la nascita del primo figlio, ha perso ogni traccia di femminilità. La sua vita trova una svolta nell’incontro con Dolores, giovane madre sola e nevrotica di esplosiva sensualità tormentata dai ricordi di un’infanzia terribile. Ne nasce un rapporto torbido, in cui la distinzione dei ruoli si fa sempre più impalpabile e sfumata. Il racconto scende nel profondo della psiche umana per esplorarne le perversioni più intime e segrete e descrivere − senza pudori e reticenze − le paure, i traumi, le ossessioni che spesso si nascondono dietro i sentimenti (l’amicizia, l’amore, la maternità) e le istituzioni sociali più rassicuranti (il matrimonio, la famiglia, la professione), precipitando poi come in un vortice verso un finale inaspettato e sconcertante.

Saluti

Francesco Roberti

Presidente della Provincia di Campobasso

Florindo Rubbettino

Editore

L’autrice dialoga con

Sabrina Varriano

Giornalista

Letture di

Stefano Sabelli

Attore

Intervengono

Adele Fraracci

Docente di filosofia

Angelo Malinconico

Psichiatra, Criminologo e Psicoanalista