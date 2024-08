MoliseCinema: Valerio Mastandrea a Casacalenda per presentare il libro a lui dedicato “Per caso ma non per sbaglio”

Il 7 agosto è la giornata di Valerio Mastandrea a MoliseCinema. In Arena Vittorio alle 19.30 l’incontro con l’attore e la Presentazione del libro, “Per caso ma non per sbaglio”, a cura di Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli, edito da Cosmo Iannone Editore che pubblica annualmente i libri della collana del festival. Il libro ripercorre la carriera dell’attore. A scriverne alcuni tra i migliori critici, giornalisti e studiosi italiani che affrontano, con saggi e testi di approfondimento, il lavoro di Valerio Mastandrea al fianco di registi quali: Davide Ferrario, Gianni Zanasi, Paolo Virzì, Paola Cortellesi, Marco Manetti, Marco Bellocchio e Chiara Martegiani. Il testo è corredato da una conversazione con lo stesso Mastandrea.

Alle 20.30 il firma copie presso l’info point del festival e alle 21.45 per Paesi in lungo. Concorso lungometraggi la proiezione del film C’è ancora domani, di Paola Cortellesi, con Valerio Mastandrea che lo presenterà al pubblico del festival. Film, campione di incassi, vincitore di 6 David di Donatello e del super Ciak d’oro 2023 a Paola Cortellesi che esordisce alla regia con un originale dramedy in bianco e nero ambientato nel Secondo Dopoguerra. Un film sull’emanazione dai codici etici ed estetici della società dell’epoca.

Alle 20.45 per la sezione Percorsi. Concorso corti italiani le proiezioni di We Should All Be Futurists di Angela Norelli; My Name is Aseman di Ali Asgari e Gianluca Mangiasciutti; Spring Waltz di Stefano Lorenzi e Un lavoretto facile facile di Giovanni Boscolo.

In Arena Scipione alle 20.45 per la sezione Girare il Molise sarà proiettato Je me confie à toi di Diego Florio. Alle 21.30 per la sezione Frontiere. Concorso documentari la proiezione de Il piano segreto di Ruben Monterosso e Federico Savonitto. L’autore eretico e voce solitaria del teatro italiano Michele Perriera, alla fine del ‘900, aveva previsto l’attuale disequilibrio ambientale e socio-economico, aprendo gli occhi ai suoi contemporanei con le sue pièces teatrali e i suoi romanzi. Il suo immaginario apocalittico riverbera nel nostro presente pieno di dubbi sul futuro. La compagnia Genovese Beltramo e la regista Emma Dante lavorano alla messa in scena di alcuni suoi testi, i figli provano ad organizzare un evento per ricordarlo insieme alla fotografa Letizia Battaglia. Perriera è stato un maestro troppo presto dimenticato e il film si presta a un’opera di restituzione che mostra la magia e la crudezza della sua eredità culturale.

Ma già dalla mattina il Festival entra nel vivo. Si comincia al Cinema-Teatro alle 11.00 con Special Mastrandrea e la proiezione del film La prima cosa bella di Paolo Virzì che lo vede protagonista con Micaela Ramazzotti, Claudia Pandolfi e Stefania Sandrelli, altra interprete iconica a cui il festival dedica un omaggio.Il film ha vinto 5 Nastri d’Argento, 3 David di Donatello, e una candidatura agli European Film Awards.

Alle 17.00 per Paesi in corto. Concorso corti internazionali le proiezioni diカワウソ/Kawauso di Akihito Izuhara, Giappone; El trono di Lucía Jiménez, Spagna; Le portrait d’Hamid di Abdul Hamid Mandgar, Francia/Afghanistan; Les corneilles blanches di Denis Liakhov, Francia/Estonia; Highway of a Broken Heart di Nikos Kyritsis, Grecia; La Gran Obra, di Alex Lora, Spagna.

Alle 18.30 per Girare il Molise la proiezione di Pettinicchi di Danilo Sergio. Il lungometraggio sul pittore molisano scomparso dieci anni fa presenta immagini inedite tratte dall’archivio personale di Gino Palladino.

La serata terminerà al Cine Bistrot con il Live. Il ritmo del Bufù, lo strumento musicale simbolo delle tradizioni molisane, in programma a partire dalle 23.00.

Il Festival è organizzato dall’Associazione MoliseCinema, con la direzione artistica di Federico Pommier Vincelli. Ha il patrocinio e il contributo della Direzione generale Cinema del Ministero della Cultura (MiC), ed è promosso da Regione Molise (Assessorato alla Cultura) e Comune di Casacalenda.

Partner di MoliseCinema 2024sono Cineteca Nazionale-Centro Sperimentale di Cinematografia; Cineteca di Bologna; Istituto italiano di cultura di Tunisi; Comando regionale del Molise della Guardia di Finanza;Università degli studi del Molise; Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), Coop Med; IFA-Scuola di cinema di Pescara, Libreria Risguardi di Campobasso, Maack; Moli.se; Disisradio; Cooperativa Koinè; Cooperativa Nardacchione; Collaborano le aziende: La Molisana; Dimensione, Key Desk; Steiger Kalena; Biosapori; Mondo nuovo; Di Fonzo; Roxy bar; Marina Colonna; Di Majo Norante; Casa Pleiadi, Scauzilli, Scorpiauto.Per la sezione MoliseCinema Tour, che si svolgerà dal 16 agosto al 5 settembre in altri centri del Molise, collaborano: Comune di Venafro, Comune di Castel Giudice, Comune di San Giuliano di Puglia.

Direzione organizzativa: Salvatore Di Lalla. Programmazione: Cristian Ferrao. Relazioni internazionali: Paola Talevi. Programmazione: Veronica Flora. Documentari: Giacomo Ravesi. Retrospettive: Raffaele Rivieccio. Ospitalità: Maria Laura Danza. Tutti i componenti dello staff di MoliseCinema 2024 sono citati nel catalogo e nel sito del Festival.

