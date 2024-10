Il Molise apre le porte dei suoi tesori per un weekend di cultura

1° novembre festa di Ognissanti

3 novembre 1° domenica del mese con ingresso gratuito

4 novembre Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate)

Nel weekend del 1-4 novembre 2024, il Parco archeologico di Sepino – Direzione regionale musei nazionali Molise

invitano tutti a scoprire le ricchezze del patrimonio culturale.

Grazie alle aperture straordinarie dei luoghi della cultura statali, sarà possibile immergersi nella storia, nell’arte e nelle

tradizioni di questa affascinante regione.

I musei e le aree archeologiche apriranno le porte al pubblico, offrendo visite e iniziative speciali per grandi e piccini.

Un’occasione unica per ammirare reperti archeologici, opere d’arte e testimonianze del passato, e per conoscere più da vicino la

storia e la cultura del Molise.

Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza culturale indimenticabile!

Per tutte le informazioni riguardanti orari ed iniziative dei nostri luoghi della cultura consultare il sito:

https://www.musei.molise.beniculturali.it/

Oppure contattare direttamente il museo al numero:

Museo Archeologico Nazionale di Campobasso Tel : +39 0874 412265

Castello di Capua di Gambatesa Tel : +39 0874 719261

Castello di Civitacampomarano Tel : +39 0874 748107

Museo nazionale del Paleolitico Tel : +39 0865 290687

Museo Nazionale di Castello Pandone Tel : +39 0865 904698

Com. mon. di San Vincenzo al Volturno Tel : +39 335 8739948

Museo archeologico di S. Maria delle monache Tel : +39 0865 410500

Santuario italico di Pietrabbondante Tel : +39 0865 76129

Museo Archeologico di Venafro Tel : +39 0865 900742

P.A.S. – Museo della Città e del Territorio Tel : +39 0874 790207

P.A.S. – Area archeologica di Altilia -Saepinum Tel : +39 0874 790207

Ricordiamo che l’ingresso nei musei e nelle aree archeologiche è possibile fino a 30 minuti prima dell’orario di

chiusura.

Per l’acquisto dei biglietti o per prenotare una visita è possibile utilizzare l’App museiitaliani.it .

Per prenotare o chiedere ulteriori informazioni sui costi degli approfondimenti didattici è possibile contattare per:

Il Santuario italico di Pietrabbondante,

Il Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache,

▪ aps.dedalo@gmail.com | Tel./WhatsApp 346 8395325 | 328 6133809 (ore 10-18)

Il Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia,

▪ Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s.: – memocantiericulturali@gmail.com – Isernia: +39 3272803696

Il Museo Nazionale di Castello Pandone,

Il Museo archeologico di Venafro,

Il Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno,

▪ Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s.: – memocantiericulturali@gmail.com – Venafro: +39 3892191032

Il Museo archeologico nazionale di Campobasso,

Il Castello Di Capua a Gambatesa (CB),

▪ Benevento longobarda: info@beneventolongobarda.it

Per rimanere aggiornati su iniziative, orari e modalità di apertura al pubblico dei singoli luoghi della cultura puoi consultare i

siti istituzionali: http://www.cultura.gov.it – https://www.musei.molise.beniculturali.it – Parco Archeologico di Sepino

(www.parcosepino.it), seguici sui nostri canali social ufficiali: Facebook – Twitter – Istagram – Youtube, contattare la

Direzione regionale musei nazionali Molise al n° 0874-431386 (8:30 – 14:00 dal lunedì al venerdì) o via mail all’indirizzo

drm-mol.comunicazione@cultura.gov.it.