Cresce l’attesa per il rito de “I Fucilieri di San Nicola” a San Giuliano del Sannio

Fervono i preparativi e cresce l’entusiasmo de “I Fucilieri di San Nicola” nell’attesa della festa patronale dove gli stessi danno vita ad una suggestiva saga che ha pochi paragoni in Italia e nel Mondo per la maestosità dei figuranti che da secoli imbracciano i loro archibugi, sfilano e sparano per le strade del paese tra l’incredulità e la meraviglia degli astanti. I Fucilieri di San Nicola unici e veri indiscussi protagonisti che riassumono in sé non solo indubbia devozione popolare e religiosa, ma anche un piglio di qualità artistiche e artigianali. La fede de I Fucilieri che con la loro euforia, orgoglio e la tanto giustificata trepidazione è solita accompagnare la statua lignea del venerato Vescovo Nicola per le strade del paese, il forte senso di comunità e di appartenenza che solo loro possono dare alla festa del Santo Patrono con lo scopo di mantenere viva nel tempo la tradizione.

L’associazione ha contribuito negli anni ad accrescere il numero dei suoi associati e al contempo a porre in risalto l’aspetto della fede e garantire il coinvolgimento di tutti. Ritrovare e ridare valore a momenti, gesti e situazioni che appartengono alla storia e che con la frenesia dei tempi moderni non devono assolutamente sbiadire. Il lavoro svolto dall’Associazione negli ultimi trent’anni è sempre più votato a tenere viva la costumanza quale momento più importante per i cittadini e i visitatori e non a distruggere, ma trovare un equilibrio tra elementi del passato e nuovi senza allontanarsi dalle proprie radici.

Non ci siamo mai sostituiti a nessuno e nessuno ci potrà mai sostituire – dichiara il Presidente dell’Associazione Giovanni Cappella – e abbiamo solo un ruolo determinante all’interno di un programma di festeggiamenti meritevole in pieno rispetto delle persone che si impegnano per la buona riuscita della festa. La festa patronale che si svolge a San Giuliano del Sannio è la festa di compleanno della comunità sangiulianese: o la vivi o la subisci…e per chi la vive deve suscitare emozioni durante la parata storica dei fucilieri, nel mentre della processione con spari a salve e nel corso della parata conclusiva.

Il potere della memoria e il fuciliere che con il suo archibugio rendono onore al suo Santo. Amore incarnato e lacrime di gioia nel sussulto dei fucili per San Nicola re della sua tradizione popolare in una celebrazione identitaria, alle stanze del folklore, alla sublime profondità dello spirito; ai vicoli di nuovo pieni, alla meraviglia dei più piccoli dei quali San Nicola è sublime protettore, al groppo in gola dei più grandi, a quei passi cadenzati dei fucilieri. Più di una catarsi, perché I Fucilieri di San Nicola di San Giuliano del Sannio riabbracciano il loro Santo e la loro storia disegnando ancora una volta i contorni con i colpi a salve.

Angoli del Molise/ San Giuliano del Sannio e “I fucilieri di San Nicola”