L’Associazione Talenti ed Artisti Molisani opera da anni in Molise con finalità benefiche, organizzando manifestazioni di solidarietà che hanno portato grandi risultati.

Tra le iniziative dell’associazione, la realizzazione di un video in memoria del giudice Giovanni Falcone. Lo potrete vedere collegandovi al link sottostante.

GUARDA IL VIDEO

Per ricevere notifiche e vedere questo ed altri video potrete iscrivervi al canale YouTube di TERMINUS VISIONE.