Addio a Milva, è morta la pantera di Goro

L’artista nel 2010 aveva abbandonato le scene. . Viveva nella casa di via Serbelloni, pieno centro di Milano, con la segretaria Edith e la figlia, Martina Corgnati, critica d’arte. Milva è morta ieri a Milano ed era malata da tempo. La camera ardente sarà allestita nel foyer del Piccolo Teatro Strehler, martedì 27 aprile, dalle 9.30 alle 13.30. I funerali seguiranno in forma strettamente privata.

Maria Ilva Biolcati era nata a Goro (e la “pantera di Goro” è stato a lungo il suo nomignolo), il 17 luglio del 1939.

In oltre cinquanta anni di carriera ha registrare un grande numero di brani, passando per generi musicali anche molto distanti fra loro con grande carisma interpretativo e vendendo oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo; rimane ad oggi l’artista italiana con il maggior numero di album realizzati, ben 173 tra album in studio, album live e raccolte.