8 Marzo 2023: Accesso gratuito per le donne ai luoghi della cultura statali in Molise

L’ 8 marzo 2023 il Ministero della Cultura intende celebrare la giornata dedicata alla festa della

donna con l’accesso in modo gratuito, per il pubblico femminile, in ogni luogo della cultura statale in Molise. L’iniziativa coinvolgerà monumenti, musei, gallerie, parchi, giardini

monumentali gestiti dallo Stato, per i quali non è più richiesto il possesso del certificato verde

rafforzato, né di quello base. È raccomandato l’uso della mascherina.



In Molise sarà quindi possibile visitare gratuitamente per le donne:



Castello angioino di Civitacampomarano (10h00-13h00/ 15h00-17h00)

Castello di Capua a Gambatesa (CB) (10h15- 19h00)

Museo Sannitico (8h15-19h00)

Museo di Palazzo Pistilli (8h00- 14h00)

Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache (8h15- 14h00)

Santuario Italico di Pietrabbondante (10h15- 17h30)

Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno (10h00- 16h00)

Castello Pandone a Venafro (8h15-18h30)

Museo Archeologico di Venafro (8h15- 14h00)

Museo della Città e del Territorio di Sepino-Altilia all’interno del Parco Archeologico di

Sepino (9h00- 18h00)

Si specifica che le biglietterie chiudono 30 minuti prima della chiusura dei siti