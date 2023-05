XII Concorso Internazionale Il Genio di Eddie Lang/ Frank Gambale presidente di Giuria

Nell’ambito della XXXII edizione dell’Eddie Lang Jazz Festival, ospitato come di consueto

nei giardini del Castello Pignatelli di Monteroduni (IS) dal 27 al 30 Luglio, si svolgerà il

XII Concorso Internazionale Il Genio di Eddie Lang.



Si tratta di un contest musicale riservato a giovani chitarristi e jazz band (composte da un minimo di 3 e massimo 6 partecipanti) liberi da contratti discografici o editoriali in corso, che non abbiano compiuto 35 anni il giorno della finale. I concorrenti saranno valutati in una prima fase dalla Giuria Tecnica, che esaminerà i video inviati in fase di iscrizione determinando l’accesso quindi alla seconda fase, in cui una Giuria Popolare voterà i video dei concorrenti selezionati, postati sul canale Youtube dell’Eddie Lang Music APS. I video che avranno ricevuto più like decreteranno i finalisti, i quali si esibiranno nei giorni del 29 e 30 Luglio, sempre nei Giardini del Castello Pignatelli, in concomitanza del Festival: i vincitori saranno

individuati dalla Giuria artistica, presieduta dal famoso chitarrista australiano Frank Gambale e composta da altri maestri del jazz italiano ed internazionale.

I primi classificati, appartenenti rispettivamente alle categorie Giovani chitarristi e Jazz Band, vinceranno un premio in denaro di 1500 euro come forma di sostegno alla carriera musicale, oltre ad avere la possibilità di registrare un disco. Termine per le iscrizioni fissato al 23 Giugno 2023.

I WORKSHOP E IL FESTIVAL

Negli stessi giorni del Festival si terranno anche dei workshop, Eddie Lang School Days,

che si svolgeranno sempre nei giardini del Castello Pignatelli. Si tratta di 5 seminari

formativi dedicati ciascuno ad uno strumento, tenuti da alcuni dei migliori docenti e

musicisti jazz italiani: Pietro Condorelli ed Eleonora Strino terranno un seminario sulla

Chitarra Jazz mentre Livio Lamonea e Gianfranco Continenza ne terranno uno sulla

Chitarra Fusion; per il workshop sul Basso ci saranno invece Ares Tavolazzi e Gianluigi

Goglia, quest’ultimo anche protagonista del seminario sulla Musica d’Insieme con

Leonardo De Lorenzo, il quale terrà anche un workshop sulla Batteria insieme con

Massimo Manzi.

Gli stessi seminari formativi consentiranno l’ingresso gratuito ai concerti della XXXII

edizione dell’Eddie Lang Jaz Festival. Quattro grandi nomi per quattro grandi serate in

questa edizione del Festival, che si aprirà il 27 Luglio con Mike Stern, genio della chitarra

fusion; sarà poi la volta di Stanley Clarke (28 Luglio) in una delle date del suo tour N-

4EVER. In apertura della stessa serata, un gruppo d’eccezione, tra cui spiccano Pietro

Condorelli e Ares Tavolazzi. La manifestazione proseguirà con il ritmo swing di Ray

Gelato & The Giants (29 Luglio) e per poi concludersi il 30 Luglio con lo spettacolo di

Frank Gambale.

Prevendite online disponibili sulla piattaforma Vivaticket.