“Vissi d’Arte”, talenti per la pace a Larino

Ultima fatica del M° Roberto Di Carlo, questa volta produttore musicale con un altro lavoro interamente “Made in Molise” . Non è una mera produzione musicale, bensì, un nuovo modo di concepire un necessario ritorno all’ Umanesimo e lo fa con “Manifesto progettuale e “ideologico”. L’Empatia vuole essere lo sfondo integratore questo spettacolo dai forti contenuti.



“ Vissi d’Arte “ ha una filosofia di fondo che lancia un messaggio : quello di manifestare una giusta e corretta celebrazione della “libertà di essere se stessi”, da veicolare come strumento di educazione e politica sociale, alle nuove generazioni, attraverso uno SHOW coinvolgente che abbraccerà ogni target di pubblico. Per la prima volta il Cast racchiude Artisti che si esprimono in tutto il loro talento in generi che vanno dalla grande Musica Lirica, alla Melodia Italiana fino ad arrivare a ritmi House Music.

Contaminazioni musicali con messaggi filantropici proiettati su sfondo video durante le perfomances dal vivo degli artisti, ben costruiti e adeguati alle nuove forme di comunicazione che i giovani tanto amano.



Il “concept” dello spettacolo, dove l’ intera produzione è votata ad esaltare, in loco, davvero tutte le risorse artistiche e umane altrove conosciute e qui non ancora “ben esplorate”, è di sicuro interesse.



Il Cast: Antonella Inno- Soprano (Isernia) raffinatissima voce d’eccellenza; Erika Petti ( Campobasso) che a Roma, Capitale d’Italia, è già notissima con la sua voce e le sue chitarre. Da Santa Croce di Magliano per il co-fondato Exclusive ProductionIta: Pasquale D’Amdrosio al Dj Set. Free Dance Performing con le coreografie dei campioni del mondo Francesco Ciavarra e Teresa Cappiello con il corpo di ballo composto da: Mario Mascia; Ilenia Rosati; Francesco di

Rienzo; Anna Petruccelli; Jenni Izzo; Letizia D’Alfonso; Clementina Rea. Da Larino: Antonio Vizzarri “Un musicista prestato al mondo del video” così si definisce.



Ma i più attesi sono proprio i giovani: di rientro da Amsterdam e da tournee mondiali nel mondo del jazz, il trombettista Paolo Petrecca già pupillo e allievo del Maestro Roberto Di Carlo, a seguire un altro giovanissimo tenore: Vladmir Francesco Cascitelli; e al violino elettrico e alla voce Doriana Vizzarri, anche lei figlia d’Arte.



Dulcis in Fundo: il “Magico Grisù dei giorni d’oggi” che contestualizzato in Molise, dice: <<da grande farò Il dottore!>>,in questo caso ci svela le sue doti al sax per la gioia dei Teenager: Giovanni Manuel Di Carlo. Così il Maestro Roberto Di Carlo che dedica questa impresa al figlio Giovanni Manuel, nuovo talento del sax, giovanissimo (soli 16 anni) e a tutti i giovani in cui ha sempre riposto concrete speranze dedicando loro vita e carriera, aldilà di ogni limite e

compromesso umano.



<< VISSI D’ARTE, è una “sintesi” a cui sono arrivato ai miei 50 anni. Racchiude molti miei ideali e porta con sé un progetto più ampio: quello dell’Empatia”. Gli artisti del Cast, sono talenti affermati in Italia e all’Estero con collaborazioni di estremo valore artistico e professionale e altri, ancora da esplorare, ma sono certo che questa mia produzione lascerà in loro tanta voglia di continuare a sperare e al pubblico un’ultima occasione di emozione.