Isole Tremiti/ Show cooking sulla terrazza di Villa Dalla, debutta la partnership molisana dei grandi eventi

Riceviamo e pubblichiamo

L’evento in programma sabato prossimo, 6 agosto, sulla terrazza della villa di Lucio Dalla alle isole Tremiti con lo chef pluristellato Igles Corelli, segnerà il debutto di una partnership tutta molisana nel settore dei grandi eventi. Sintattica Servizi e Turismo e Ranallo Grandi Eventi hanno infatti siglato una intesa per unire le forze su tutto il territorio nazionale. La collaborazione tra le due importanti aziende molisane, nel dettaglio, vedrà Sintattica impegnata nell’individuazione di location di prestigio e Ranallo Grandi Eventi nella fornitura, in queste location, del servizio organizzativo di eventi di ogni genere.

La fase di start up dell’accordo sarà appunto lo show cooking di Corelli del prossimo weekend quando il noto chef, durante il suo soggiorno nella bellissima casa del cantautore bolognese, delizierà alcuni ospiti selezionati con la sua cucina. Il maestro indiscusso della ristorazione italiana è solo uno dei personaggi noti che nelle prossime settimane trascorreranno le loro vacanze nella villa di Dalla che, proprio da questa estate, è stata aperta al turismo grazie alla gestione della Sintattica.

L’evento di sabato prossimo ha come sponsor principale l’azienda pugliese Pullo Prodotti Agroalimentari e come partner il caseificio Di Nucci di Agnone, le Cantine Valerio di Isernia, il Gran Forno Pugliese di Termoli e Alba Azienda Agricola di Campolieto. L’iniziativa sarà dunque anche una importante vetrina nazionale per le aziende locali e per i prodotti tipici.

Sintattica Set