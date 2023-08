Vicolo In vita 2023: Un’Esperienza Indimenticabile con Pro Loco Pietramurata

Un evento straordinario si sta preparando per accogliere residenti e visitatori nel pittoresco borgo di Pietracatella. Quest’anno l’entusiasmante festa organizzata da Pro Loco Pietramurata promette di essere ancora più coinvolgente ed emozionante.

Dopo anni di stop, la Pro Loco Pietramurata ha lavorato instancabilmente per assicurarsi che l’evento sia un successo, coinvolgendo residenti e volontari per garantire che tutto sia perfettamente organizzato e che l’atmosfera sia contagiosa.

Con un’ampia varietà di attività e intrattenimenti, la festa di Pietracatella è l’occasione perfetta per scoprire la cultura, la tradizione e l’ospitalità della comunità locale. L’evento avrà luogo nel suggestivo centro storico di Pietracatella caratterizzato da antiche stradine lastricate e affascinanti edifici storici. Gli stand gastronomici, curati dalle sapienti mani dei residenti, offriranno prelibatezze locali che delizieranno il palato di ogni visitatore. Dalla celebre pasta fatta in casa alle specialità a base di formaggio, non mancheranno le opportunità di assaporare autentiche delizie molisane.

Ma la festa non si limita solo al cibo. Spettacoli di musica, danze tradizionali e performance teatrali daranno vita alle piazze e ai vicoli della città, creando un’atmosfera allegra e coinvolgente. Gli artisti locali si esibiranno accanto a musicisti e performer provenienti da altre regioni, creando un ricco spettacolo di talento e creatività.

L’evento sarà anche l’occasione per scoprire la ricca storia di Pietracatella attraverso mostre fotografiche e visite guidate ai luoghi di interesse. I visitatori avranno l’opportunità di immergersi nella cultura locale, conoscere le tradizioni tramandate di generazione in generazione e incontrare i protagonisti che preservano gelosamente il patrimonio culturale del luogo.

Oltre alle attività tradizionali, la Pro Loco Pietramurata ha anche previsto una serie di iniziative eco-sostenibili per promuovere la tutela dell’ambiente. La sostenibilità è al centro dell’organizzazione dell’evento, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e sensibilizzare la comunità su pratiche eco-friendly.

“Il nostro obiettivo è farvi sentire i benvenuti e farvi vivere un’esperienza indimenticabile” -dice la giovane presidente Pro Loco, Antonia Fracasso- “per questo motivo abbiamo preparato un ricco programma di attività per tutte le età e i gusti così da garantire che ognuno possa trovare qualcosa di speciale durante la giornata. Vogliamo anche sottolineare il nostro impegno verso la sostenibilità e la tutela dell’ambiente. Quest’anno abbiamo posto particolare attenzione a ridurre l’impatto ambientale dell’evento, con iniziative eco-friendly e la promozione di pratiche sostenibili. Il nostro desiderio è preservare la bellezza della nostra amata Pietracatella per le generazioni future.”

Quindi segnate la data: 12 agosto a Pietracatella in provincia di Campobasso. Un evento unico e coinvolgente vi aspetta. Non perdete l’opportunità di vivere un’indimenticabile giornata all’insegna della cultura, del cibo, e del divertimento in questo incantevole borgo molisano.