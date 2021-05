Venafro/Viola più volte le prescrizioni imposte, arrestato 40enne

I Carabinieri della Stazione di Venafro, hanno tratto in arresto un quarantenne del posto che si trovava sottoposto alla misura alternativa della detenzione in affidamento ai servizi sociali a seguito di condanna inflittagli per reati inerenti alle sostanze stupefacenti.

Il predetto, avendo violato più volte le prescrizioni imposte nella misura, su segnalazione dell’Arma locale al giudice competente, è stato privato del beneficio concesso e per lui si sono aperte le porte del carcere di Frosinone, su ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del tribunale di Campobasso, dove dovrà scontare circa cinque mesi di detenzione.