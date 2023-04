E’ vero che esistono numeri fortunati, ma a volta anche la fortuna è ‘troppa’.

Un uomo di 52 anni, infatti, ha trovato i suoi numeri fortunati e non li ha più abbandonati. Quella serie fortunata di numeri ha permesso all’uomo di vincere la lotteria non una ma ben tre volte. E adesso non si pone limiti.

Accade nel Maryland, negli Stati Uniti. In soli 11 mesi ha fatto il colpaccio. Per ben tre volte la sua serie fortunata gli ha regalato 50mila euro.