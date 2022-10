USA/ Per un anno si finge morto su tik tok: diventa famoso e viene scritturato per C.S.I.

Una storia increbile: da un’idea ‘elementare’ per un uomo americano è arrivata la svolta nella vita.

Si è finto morto per 321 giorni su Tik Tok fino al momento in cui è stato notato da una casa di produzione cinematografica che gli ha proposto di recitare.

Originario del Kentucky, non ha alcuna esperienza di recitazione, ma si è mostrato così naturale a interpretare il “morto”, da essere notato e scelto per interpretare un corpo senza vita in un prossimo episodio della celebre serie “CSI: Vegas” sulla rete statunitense CBS.