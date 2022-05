USA/ Bambina di due anni attaccata da un coyote sulla spiaggia: è salva!

Sono stati momenti di terrore e si è rischiata la tragedia. Era sulla spiaggia e giocava vicino al mare quando un coyote è sbucato dal nulla e l’ha aggredita. Un attacco lampo durato il tempo di reazione delle persone presenti che hanno messo in fuga l’animale.

La vittima, una bambina di due anni, è stata soccorsa in ospedale per le ferite al collo e alla testa ma non è in pericolo di vita.

L’episodio choc nel sud della California ma ora le autorità hanno reso noto che il pericoloso coyote è stato trovato e ucciso.