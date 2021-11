Unione degli Studenti: sciopero il 19 novembre

VENERDÌ 19 NOVEMBRE si scende in piazza per riprenderci il futuro che ci è stato negato. Una scuola diversa è possibile ma sopratutto necessaria..

Rivendichiamo con forza:

– Un DIRITTO ALLO STUDIO realmente garantito, attraverso una legge nazionale.

– Un’EDILIZIA SCOLASTICA sicura, ecologica, al servizio della didattica e di tutta la comunità territoriale, oltre che l’eliminazione delle classipollaio

– TRASPORTI sicuri, accessibili, non sovraffollati e estesi alle zone periferiche

🧠 Il BENESSERE PSICOLOGICO garantito con degli sportelli, la diminuzione delle verifiche e l’eliminazione del clima di competizione

🫂 Un’ EDUCAZIONE SESSUALE, all’affettività, al piacere e al consenso, oltre che sportelli antimolestia e carriere alias in tutte le scuole.

SIAMO IL FUTURO CHE SI RIBELLA!

