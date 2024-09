Un Ringraziamento Sentito al Sindacato dei Metalmeccanici per la Manifestazione a Termoli

Desideriamo esprimere il nostro più profondo ringraziamento al sindacato dei metalmeccanici per aver organizzato una manifestazione straordinaria a Termoli, aperta a tutta la cittadinanza. Questo evento ha rappresentato un momento cruciale per discutere il futuro dello stabilimento Stellantis e della ACC Gigafactory, temi di vitale importanza per il nostro territorio e per la nostra comunità.

Negli anni passati, abbiamo assistito con grande preoccupazione alla chiusura di aziende storiche come Ittierre, GAM e lo zuccherificio, solo per citarne alcune. Queste chiusure hanno avuto un impatto devastante sul tessuto economico e sociale del Molise, accelerando il fenomeno dello spopolamento. Con la diminuzione della popolazione, diventa sempre più difficile garantire l’erogazione dei servizi essenziali, creando un circolo vizioso che mette a rischio il futuro della nostra regione.

Non possiamo assolutamente permetterci ulteriori chiusure. La perdita di altre aziende significherebbe un ulteriore colpo al nostro territorio, già duramente provato. È per questo che l’iniziativa del sindacato dei metalmeccanici assume un valore ancora più grande: ha dato voce alle preoccupazioni di tutti noi e ha messo in luce la necessità di un impegno collettivo per salvaguardare il nostro futuro.

Grazie alla determinazione e all’impegno della categoria dei metalmeccanici, possiamo garantire fin da ora che, se sarà necessario, tutta la CISL Molise si mobiliterà per difendere il nostro territorio e le nostre aziende. Uniti, possiamo fare la differenza e costruire un futuro migliore per tutti.

Uniti possiamo fare la differenza. Grazie ancora per il vostro impegno e per aver dato voce alle preoccupazioni di tutti noi.

Segretario CISL Molise

Antonio D’Alessandro