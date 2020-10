Turismo/ Educational Tour, in Molise  20 tour operator

Riceviamo e pubblichiamo

Educational tour in Molise organizzato dal GAL Molise verso il 2000. Nell’ambito del progetto P.a.s.t.4Future, saranno ospiti del nostro territorio 20 rappresentanti italiani ed europei di tour operator, network europei e organizzazioni attive nel settore della promozione turistica.

Finanziato con i fondi del Programma Interreg Ipa-CBC Italia, Albania e Montenegro, il progetto P.A.S.T.4Future vuole promuovere e rafforzare l’offerta turistica accessibile e sostenibile (A&S) in Molise e nell’area del progetto attraverso la diversificazione di prodotti e servizi turistici specializzati, in grado di incrementare l’incoming di turisti, in particolare delle persone con esigenze speciali.

Promuovere un’offerta turistica accessibile e sostenibile, pensata e calibrata a misura delle persone con esigenze speciali (persone disabili o in condizione di disabilità temporanea, anziani, persone con esigenze mediche speciali, famiglie con bambini, persone con intolleranze alimentari, ecc.), questo il tema dell’Educational Tour organizzato dal Gal Molise Verso il 2000 nell’ambito del progetto di cooperazione territoriale europea P.a.s.t.4Future (Promoting Accessible and Sustainable Tourism for Future) in programma dal 21 al 26 ottobre. Saranno 20 i partecipanti, tra tour operator, network europei e organizzazioni attive nel settore della promozione turistica, che – nel pieno rispetto delle norme anti Covid – 19 – visiteranno la nostra regione con lo scopo di mostrare loro il territorio e le strutture ricettive. Sono 150 le strutture ricettive, della ristorazione e luoghi di valenza naturale e culturale mappati sul territorio molisano ed inseriti all’interno di una app gratuita che permetterà ai turisti di avere informazioni su cosa è presente nel territorio Molisano.