Trieste, anziano picchiato con catena e buttato giù da scale: arrestata ex badante

(Adnkronos) – Quando l'anziano che accudiva le ha negato altri soldi per le prestazioni lavorative già saldate, la ex badante l'ha prima picchiato con una catena per poi scaraventarlo giù dalle scale. Provvidenziale l'intervento dei poliziotti chiamati dagli inquilini del palazzo. La donna, una nigeriana 39enne, era ancora sulle scale condominiali quando gli agenti l'hanno bloccata e arrestata per rapina e lesioni personali aggravate. La vittima, un 79enne del posto, è stato trasportato all’Ospedale Cattinara. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)