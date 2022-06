Isernia/ ll ‘festival delle fiabe’: per tre giorni nel modo incantato

In Molise c’è anche un ‘festival delle fiabe’ e si terrà ad Isernia per tre giorni a partire da oggi. SI parlerà di leggende e filastrocche, racconti e fiabe, e dell’importanza dei giochi come espressione di gioia; a trattare questi argomenti a partire dal pomeriggio di oggi, Emilia Petrollini, Rosangela Tedeschi Franco Valente, Sveva De Santis, Maria Ottaviano, Alessio Mafredi Selvaggi, e Francesca Capozza. Introdurrà i lavori Francesca Zivolo, mentre l’intermezzo musicale sarà garantito da Daniele Monaco. In serata in Piazza Concezione ‘Nogospel’.

Domani pomeriggio dalle ore 16 nella galleria Petrecca Aldo Succi; in Piazza Trento e Trieste sempre la musica ‘incantata’ di Daniele Monaco e la trattazione del gioco con l’Ads Scacco Matto e Alessandro DI Salvo. E ancora : gli indovinelli di Teresa Brillante. In Piazzetta Sant’Angelo ‘C’era una volta’ con Luana Astore, Gemma Bontempo, Nicola Ciarlante, Vittorio Del Cioppo, Luciano D’Agostino, Rolando Giancola e Francesca Zivolo.

I suoni delle campane della Fonderia Marinelli accompagneranno i piccini in un mondo fiabesco,. In serata la ‘cena del brigante’ al ristorante ‘Il Nabucco’ e nel cortile Petrecca la premiazione del concorso ‘una favola per te’ e a seguire ‘Arkesia’.

Infine domenica 26 giugno dalle 16, al chiostro S.Francesco i laboratori di Maria Stella Rossi e a seguire la lettura animata dell’associazione ‘Risguardi’; alla libreria ‘Giunti al punto’ ancora sulle fiabe con la Banca del Tempo Molise di Venafro e il Cerchio blu e a seguire Sara F erri e Rita Angiolilli, In serata al chiostro di Palazzo S. Francesco Lino Rufo e Rossella Seno e la partecipazione di Piero Ricci. I fratelli Leone presenteranno una sorpresa; le foto saranno di Massimo Palmieri