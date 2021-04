Alla scuola media Schweitzer di Termoli, tre classi sono state messe in dad in quanto un ragazzo che frequenta la scuola potrebbe aver avuto un contatto con una persona positiva al Covid. La dirigenza scolastica ha posto in didattica a distanza tre classi della scuola per la giornata di oggi, in via precauzionale. Il piano verrà sanificato nell’attesa che venga accertata la positività o meno del ragazzo.