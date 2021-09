Termoli/ Torna il cinema drive – in in Piazza Giovanni Paolo II

Dopo il successo dello scorso anno torna il cinema drive-in a Piazza Papa Giovanni Paolo II. Tre le serate organizzate dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alla Cultura, Sport e Turismo in collaborazione con MR Solution. Le modalità per tutti coloro che vorranno assistere alla programmazione sono sempre le stesse.



L’ingresso è gratuito e con le auto si accede all’area film dalle ore 20,15, alle ore 21

invece inizierà la programmazione.



Il primo appuntamento è per sabato 4 settembre con il film “Dumbo”, sabato 11

settembre “Gemini man” e per finire sabato 18 settembre “Una sirena a Parigi”.

L’area drive-in potrà ospitare fino a cento auto. A tutti gli spettatori saranno consegnate

delle cuffie insonorizzate per assistere tranquillamente ai film, il sistema utilizzato è il

Sylent Movie Sistem che permette di avere a disposizione un audio performante che non

arreca nessun disturbo al vicinato.



IL PROGRAMMA: