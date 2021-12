Termoli/ Sviluppo del Turismo nautico e promozione dei porti locali, presentati risultati del progetto ” Reglports”

Si è concluso con un incontro in sala consiliare il progetto “Reglports” rientrante nel programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro.



Una iniziativa avviata nel 2018 ed organizzata dall’Ufficio Europa del Comune di Termoli

con la supervisione del dirigente Marcello Vecchiarelli e di Angela Costantini e Greta

Santini in collaborazione con “Molise Verso il 2000”, società di assistenza tecnica del

Comune di Termoli per il progetto “Reglports”.



Ad aprire il meeting l’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile che ha portato i saluti del Sindaco Francesco Roberti e dell’amministrazione comunale.



Nel suo intervento l’assessore ha voluto sottolineare l’importanza di intercettare fondi

europei per la valorizzazione e la promozione del porto di Termoli, della città ma anche

dell’entroterra molisano. A tal proposito, durante il corso dell’evento è stata illustrata la

webgis, per la comunicazione e la condivisione delle informazioni tra gli utenti, con la

quale è possibile collegarsi per scoprire gli itinerari messi a disposizione del turista / diportista che decide di fermarsi in città.



“Reglports” mira essenzialmente a creare una nuova rete per lo sviluppo nautico che abbia come riferimento in Molise il porto di Termoli. A seguire la presentazione delle altre attività realizzate con i fondi IPA CBC Italia, Albania, Montenegro.



In collegamento anche l’ingegner Antonio Cardillo della Protezione Civile della Regione

Molise che ha illustrato la stazione meteorologica che è stata installata in ambito portuale.



La società Spark Srl ha invece chiuso i lavori con la proiezione del video promozionale

ideato per diffondere la progettualità di “reglports” e le attività formative che sono state

realizzate.



Infine, è stato siglato un protocollo di intenti per la continuazione e la sostenibilità del

progetto con tutte le organizzazioni coinvolte.