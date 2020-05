Termoli / Sfalci e potature da giardino, punto raccolta a Colle della Torre

In accordo con il Comune di Termoli, al fine di agevolare la raccolta degli sfalci e delle potature da giardino, si comunica ai residenti del quartiere Colle della Torre che la Rieco Sud predisporrà un punto di raccolta presso il piazzale di via Pascoli nelle seguenti giornate:

Martedì 26 maggio 2020

Martedì 2 giugno 2020

Martedì 9 giugno 2020

Gli sfalci, legati in fascine o chiusi in sacchi, potranno essere conferiti dalle ore 11 alle ore 14. Il servizio è dedicato esclusivamente al conferimento dei rifiuti verdi, per cui è tassativamente vietato conferire qualsiasi altra tipologia di rifiuto.