Termoli/Reato di evasione dalla detenzione domiciliare, arrestato un 38enne

A conclusione di tempestivi accertamenti seguiti ad un controllo su strada effettuato nel corso di un servizio perlustrativo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli (CB) hanno tratto in arresto un 38enne, già titolare di

diversi precedenti penali e di polizia, resosi responsabile del reato di evasione dalla detenzione domiciliare a cui lo stesso si trovava sottoposto per altra causa.



L’uomo infatti veniva fermato dagli operanti mentre transitava in questo centro alla guida della sua autovettura e, durante gli accertamenti, emergeva che lo stesso si era allontanato arbitrariamente dalla sua abitazione sita in un Comune della provincia di Campobasso, in palese violazione della detenzione domiciliare in atto a suo carico.



Nella circostanza, configurandosi la fattispecie di reato prevista e punita dall’articolo 385 del Codice Penale, lo stesso veniva pertanto tratto in arresto poiché colto nella flagranza del reato di evasione e, previ adempimenti del caso, tradotto nuovamente presso la sua

residenza in regime di arresti domiciliari per ivi rimanere a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB).



Nel corso della successiva udienza dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria, l’arresto veniva opportunamente convalidato poiché legittimamente effettuato dagli operanti ed a carico del 38enne veniva applicata la misura degli arresti domiciliari.



Le mirate attività di controllo del territorio, poste in essere dall’Arma dei Carabinieri di via Brasile, continueranno anche nell’immediato futuro al fine di assicurare ai cittadini le necessarie condizioni di civile convivenza, garantendo un sempre maggiore livello di sicurezza, tanto reale quanto percepito. ( foto di repertorio)