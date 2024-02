Termoli/Ferrazzano: trovata la copertura economica per ultimare i lavori dello skatepark

Facendo seguito ad alcuni incontri già tenuti in Comune a Termoli, il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano ha comunicato agli interessati di aver trovato la copertura economica per ultimare i lavori dello skatepark che sarà realizzato in Via Firenze. Un progetto portato avanti grazie all’interessamento di tanti appassionati che avevano chiesto l’intervento del Comune di Termoli per poter coltivare la propria passione.

I lavori di realizzazione dello skatepark sono già in fase avanzata, ma all’amministrazione comunale qualche tempo fa era stato chiesto di intervenire per apportare alcune modifiche al progetto. Tempo di individuare una ulteriore copertura economica e il vicesindaco reggente Ferrazzano ha incontrato i rappresentanti dell’associazione, che si erano fatti portavoce dell’iniziativa, per annunciare loro la possibilità di ultimare l’opera così come richiesto in precedenza. Il progettista incaricato provvederà alla stesura della perizia di variante del progetto e, allo stato dell’arte, lo skatepark di Via Firenze potrebbe già essere ultimato per la fine del prossimo mese di maggio.