Termoli/ Aveva effettuato una rapina a Roma, arrestato dai Carabinieri di Termoli e portato al carcere di Vasto

I Carabinieri di Termoli hanno arrestato un 51enne di Roma, accusato per i reati di concorso in lesioni personali aggravate e rapina aggravata dall’uso di armi.

Si tratta di reati commessi nel 2018 a Roma, nel corso di una rapina in abitazione; l’uomo era stato affidato ad una comunità terapeutica di recupero della provincia di Campobasso.

Il 51enne dopo la notifica ed esecuzione del provvedimento, è stato portato nel carcere di Vasto per espiare la pena residua pari a 6 anni e 6 mesi di reclusione.

foto di repertorio