Strategia Forestale Nazionale, Toma: altro tassello per sviluppo territorio montano

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Strategia Forestale Nazionale (SFN) per il settore forestale e le sue filiere, documento strategico di indirizzo nazionale a supporto delle Amministrazioni centrali, di quelle regionali e delle Province autonome, previsto all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34.

L’obiettivo è quello di portare il Paese ad avere foreste estese e resilienti, ricche di biodiversità, capaci di contribuire alle azioni di mitigazione e adattamento alla crisi climatica, offrendo benefici ecologici, sociali ed economici per le comunità rurali e montane.

Attraverso la messa in campo di azioni orientate ai criteri della sostenibilità, la Strategia punta alla tutela e all’uso consapevole e responsabile delle risorse naturali.Per la sua l’attuazione sono previsti appositi fondi dalla legge di stabilità 2022, che saranno stanziati nel corso del primo decennio.

«Uno strumento importantissimo per realtà come quella molisana – commenta il presidente Toma – che va ad affiancarsi alla Strategia Nazionale Aree Interne, alla quale lavoriamo già da anni, e alla nuova Legge quadro sulla montagna, in via di definizione.

Sebbene esso sia più legato alla gestione sostenibile del patrimonio forestale, sono indubitabili le ricadute positive sullo sviluppo socio-economico del territorio montano. Ecco perché sarà tra gli impegni prioritari della nostra agenda di lavoro».