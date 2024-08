Stellantis, Sinistra Italiana: Della Porta dimentica di essere al governo

Notarangelo: “Solito teatrino delle destre, il senatore attacca la CGIL per coprire le responsabilità e le mancanze del suo partito e della sua maggioranza”

“Sarà forse colpa del gran caldo, che a volte gioca brutti scherzi, ma al senatore Costanzo Della Porta è sfuggito un piccolissimo dettaglio, ovvero che il suo partito è al governo ormai da due anni e che il caso Stellantis andrebbe affrontato e risolto nelle sedi opportune e con tutti gli strumenti a disposizione. Ci sono duemila operai che attendono di conoscere il proprio futuro e non sanno cosa farsene delle uscite mediatiche da «opposizione sulle barricate» dell’esponente Fdi. Il teatrino delle destre, purtroppo, è aperto anche d’estate, mentre il territorio rischia di dover fare i conti con la peggiore crisi occupazionale degli ultimi anni”.

E’ quanto dichiara in una nota Vincenzo Notarangelo, segretario regionale di Sinistra Italiana.

“Della Porta – prosegue – ha provato maldestramente ad incolpare addirittura la CGIL, ignorando le chiare responsabilità di chi è al governo e prometteva sviluppo e benessere per l’area. Il senatore, invece di polemizzare con i sindacati, si preoccupi piuttosto di svolgere a pieno il proprio ruolo e di difendere come si deve il territorio che dovrebbe rappresentare e non soltanto il partito che lo ha fatto eleggere a Palazzo Madama”.

“La verità, al di là del fumo che sparano negli occhi, è del tutto evidente, la tanto decantata filiera istituzionale del centrodestra, che doveva aiutare il Basso Molise a crescere, fino adesso ha portato fortuna solo ai due eletti: Della Porta in Senato e Roberti in Regione. La crisi di Stellantis – conclude Notarangelo – svela però l’inganno e mette a nudo l’inconsistenza politica di una destra sempre più autoreferenziale e lontana dai problemi delle famiglie e dei lavoratori”.