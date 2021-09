Stabilimenti termali, centri benessere e Spa, in Molise emesse tre sanzioni dai Nas

Nell’ambito di controlli avvenuti su tutto il territorio nazionale e che hanno riguardato strutture che offrono servizi relativi a stabilimenti termali, centri benessere e Spa, i Carabinieri del Nas di Campobasso hanno rilevato violazioni in 11 attività della regione.

Nel dettaglio 3 centri benessere a Termoli, Mafalda (Campobasso) e Miranda (Isernia) sono stati sanzionati perché offrivano servizi presentati come stabilimenti termali ma erano in realtà sprovvisti di acque termali con riconosciuta efficacia terapeutica.

In altri 8 centri benessere sono scattate sanzioni per carenze igienico-sanitarie e strutturali. Complessivamente i Nas hanno controllato in Molise 13 attività.

“Le attività di controllo hanno interessato complessivamente 628 strutture e attività, accertando irregolarità in 95 di esse, pari al 15% degli obiettivi ispezionati, delle quali 11 oggetto di provvedimenti di sospensione a causa di gravi carenze. Le verifiche hanno consentito di accertare 38 violazioni sulla corretta attuazione delle misure di contenimento alla diffusione da Covid-19, relative, in particolare, al:

mancato uso di dispositivi di protezione individuale e mascherine facciali;

assenza delle operazioni di sanificazione periodica, di informazioni a favore delle utenze circa le norme di comportamento, di distanziamento interpersonale e di capienza massima negli ambienti;

mancata valutazione del rischio epidemico all’interno delle strutture.

Tra queste, 11 sanzioni specifiche hanno riguardato l’assenza di verifiche del gestore sul possesso della certificazione verde COVID (green pass) e sulla mancata inibizione all’accesso a servizi non attualmente erogabili, come gli ambienti altamente caldo-umidi (bagno turco).

Ulteriori 104 violazioni hanno riguardato situazioni di irregolarità per motivi di pulizia ed igiene degli ambienti utilizzati nei trattamenti termali e di benessere, carenze strutturali e autorizzative sul corretto esercizio delle attività e presenza di personale privo di idonea qualifica professionale per lo svolgimento di attività estetiche e massaggi.



Complessivamente sono state segnalate 98 persone all’Autorità giudiziaria e amministrativa, eseguendo il sequestro di oltre 660 kg di prodotti alimentari detenuti presso le aree di ristoro e somministrazione delle attività, contestando violazioni amministrative per 97 mila euro.



Tra le violazioni di settore contestate nel corso della campagna, 5 hanno riguardato sanzioni della normativa di disciplina specifica dei centri termali, individuando centri benessere che proponevano trattamenti di natura “termale” sebbene in assenza di acque di riconosciuta efficacia terapeutica”.