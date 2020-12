Nel pomeriggio di oggi lungo la SS 87, in territorio Piane di Larino al KM 207+900 si è verificato un incidente stradale tra un autocarro e un trattore. Feriti i conducenti degli automezzi che sono stati trasportati in ospedale. Ad avere la peggio il conducente dell’autocarro che è stato trasportato in codice rosso in Pronto Soccorso del San Timoteo, anche l’altro autista è in ospedale per accertamenti.

Sul posto le ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e personale Anas.