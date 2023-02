SS 87, in vigore un nuovo autovelox, in territorio di San Martino in Pensilis

Entra in funzione oggi, giovedì 9 febbraio, il nuovo autovelox fisso in entrambi i sensi di marcia, sulla S.S. 87, in territorio di San Martino in Pensilis:

Direzione Larino in prossimità del bivio per San Martino in Pensilis; Direzione Termoli, in prossimità della Riveco.

Il Codice della Strada prevede per l’infrazione al limite di velocità sanzioni differenziate che vanno dai 42 euro per superamento del limite di non oltre 10 chilometri fino agli 845 euro nel caso di superamento di oltre 60 chilometri del limite fissato. Nel caso di velocità superiori ai 110 chilometri orari nella strada in oggetto è prevista la decurtazione, a seconda della velocità, di 6 o 10 punti dalla patente, oltre alla sua sospensione fino a 12 mesi.( foto di repertorio)