Coronavirus, tre nuovi ricoveri al Cardarelli

La notizia ‘buona’ è che non si registrano decessi da Covid in Molise nelle ultime 24 ore; purtroppo però ci sono ben tre nuovi ricoveri nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli e riguardano pazienti di Termoli, Venafro e San Bartolomeo in Galdo (Bn). Dimesso un paziente di Montaquila dal medesimo reparto. Sono 11 i ricoverati per Covid.

Oggi si registrano 93 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 619 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 15%.

I Comuni cn il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 23, Larino 10,Termoli 12.