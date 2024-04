Spagna/ Colpito dalla campana, trentenne muore durante la festa padronale

Una morte assurda in Spagna in una giornata che sarebbe dovuta essere di gioia ed invece si è tarsformata in tragedia.

Colpito in testa dalla campana della chiesa che risuonava per dare il via ai festeggiamenti in occasione della festa patronale del paese, così un trentenne spagnolo è morto a Pinell de Brai. La tragedia nel piccolo comune nella comunità autonoma della Catalogna.

Secondo le prime informazioni, il giovane pare fosse salito sul campanile per aiutare a suonare la campana, una tradizione della festa patronale, ma avrebbe calcolato male gli spazi e avrebbe ricevuto un forte colpo alla testa che si è rivelato fatale.

Secondo i media locali, il trentenne che vive a Barcellona ma la cui famiglia è originaria del posto, era tornato appositamente per partecipare all’evento.