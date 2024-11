Si infiamma il dicembre di Agnone: il 7 torna la Festa dei fuochi rituali e il 14 la Grande ‘Ndocciata

Fervono i preparativi ad Agnone per gli eventi del fuoco del mese di dicembre 2024. Anche

quest’anno in programma tre appuntamenti che incanteranno il pubblico. Si parte il 7

dicembre alle ore 17:30 con la terza edizione della “Festa dei Fuochi Rituali”. Diversi i

Comuni che sfileranno tra le strade del centro altomolisano presentando i loro riti legati al

fuoco. Nei giorni scorsi il sindaco di Agnone Daniele Saia, la presidente della Pro Loco

Ilaria Di Somma insieme ad alcuni membri del direttivo e i rappresentanti dell’associazione

“La ‘Ndocciata” hanno incontrato i delegati degli altri Comuni partecipanti all’evento per

definire il percorso del corteo e organizzare al meglio la logistica.

Parallelamente, si lavora anche a un altro attesissimo evento: il 14 dicembre alle ore 18:00

torna il rito del fuoco più grande al mondo, torna la ‘Ndocciata. Un fiume di torce infuocate

è pronto a rischiarare la notte di Agnone e a far vivere agli spettatori uno spettacolo unico.

Come da tradizione, la sfilata partirà al rintocco delle campane della chiesa di Sant’Antonio.

Centinaia di “portatori” illumineranno il corso principale con le fiammeggianti ‘ndocce,

enormi torce d’abete realizzate artigianalmente. Al termine della sfilata le fiaccole

arriveranno nel punto di raccolta dove verrà acceso il “Falò della fratellanza”, attorno al

quale si riuniranno tutti i protagonisti delle 5 contrade che animano l’evento: Guastra,

Capammonde e Capaballe, Sant’Onofrio, Colle Sente, San Quirico.

Infine, il 24 dicembre alle 18:00 appuntamento con la ‘Ndocciata della tradizione. Una

sfilata di torce intima e suggestiva che cade nella serata della Vigilia, per attendere tutti

insieme l’arrivo del Natale.

Maggiori dettagli sul dicembre agnonese saranno svelati nei prossimi giorni.