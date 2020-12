Serie D/ Castelnuovo – Campobasso 2-1

castelnuovo V.Natale, sanseverino, terrenzio, casimirri, Olivi, Croce, Di ruocco, Sbarbati, Fagioli, berardis , D’Egidio.All Di Fabio.CampobassoPiga, fabriani, Vanzan, Brenci, Menna Dalmazzi, Bonta’ , Candellori, Cogliati, esposito, zammarchi.All Cudini.Arbitro bracaccini di Macerata.marcatori al 23 e 62 D’Egidio, al 89 sforzini.Perde il campobasso, dopo 24 risultati utili consecutivima non gioca bene come contro il Notaresco , la squadradi casa invece gioca una buona partita e passa prima in

classifica. La gara , comincia con la squadra locale in

attacco e al 6 si rende pericolosa con Fagioli ma Piga ,oggi al posto di Racicchini sventa la minaccia. Al 23 , i localipassano in vantaggio tiro di D’egidio che batte piga e’1-0 per i padroni di casa. I lupi, accusano il colpo e attaccanoalla ricerca del pari , ma Natale ex rossoblu fa buona guardia.

al 38 tiro di Esposito ma il portiere di casa blocca la sfera. Finisce, cosi,la prima frazione di gioco con i locali in vantaggio per 1-0.Nel secondo tempo, al 57 tiro di Cogliati ma la sfera termina fuori.

Al 58 , fallo su Bonta’ in area e’ rigore ma l’arbitro espelle Bonta’per simulazione,il fallo era sembrato netto . Al 62, D’Egidio, segnail secondo goal con un diagonale che batte piga e’ 2-0 per i padronidicasa. Il Campobasso , sostituisce Brenci e Zammarchi con Sforzinie Tenkorang. Al 89 , e’ proprio sforzini a segnare ma ormai e’ tardi

e la partita termina 2-1 per i padroni di casa e mercoledi c’e’

il derby con il Vastogirardi.

Arnaldo Angiolillo