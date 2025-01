Serie C, Girone B: Torres-Campobasso 2-1, altra sconfitta per i rossoblù

Torres/ Zaccagno, Idda, Antonelli, Mercadante, Zecca, Brentan, Giorico, Nanni, Guiebre, Varela, Fischnaller. All Greco

Campobasso/Forte F, Martina, Calabrese, Mancini, Mondonico, Pierno, Pellitteri, Scorza, Di Nardo, D’Angelo, Di Stefano. All Braglia.

Arbitro: Sfira di Pordenone.

Marcatori: al 3 Di Nardo, al 59 Mastinu , al 70 Diakite. Espulsi: al 47 Scorza, al 62 De Simone, al 86 Calabrese.

Spettatori circa 3105 di cui 197 ospiti.

Il Campobasso, in settimana ha preso il difensore Martina dal Trapani. Al 3, azione degli ospiti, angolo di Di Stefano la palla arriva a Di Nardo che batte il portiere sardo e’ 1-0 per i rossoblu. Al 18, punizione di Brentan e il portiere ospite blocca la palla. Al 23, Di Nardo, semina il panico in area avversaria lancia Scorza che tira ma la difesa di casa respinge. Al 35, azione dei rossoblu tiro di Martina ma Zaccagno blocca la sfera. Al 36, fallo di Brentan su D’Angelo che deve uscire al suo posto Serra. Finisce cosi, il primo tempo con i molisani in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, al 47, espulso Scorza per fallo su Antonelli. Al 50, esce Idda ed entra Mastinu per i locali. Al 59, azione della Torres, palla a Mastinu che realizza 1-1 .Al 62, espulso De Simone per proteste. Al 64 esce Varela ed entra Diakite per i sardi. Al 70, proprio Diakite segna il 2-1 per i sardi. Al 86, fallo di Calabrese e anche lui viene espulso, insufficiente la direzione dell’ arbitro.

Finisce cosi, la partita, i rossoblu non meritavano di perdere ma il direttore di gara ha rovinato tutto , adesso bisogna vincere con il Gubbio una partita importantissima.

Arnaldo Angiolillo