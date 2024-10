Serie C/Girone B: Pineto-Campobasso 0-1

Pineto

Tonti, Schironi, Amadio, Gambale, Bruzzaniti, Borsoi, De Santis, Baggi, Del Sole, Villa, Germinario. All Tisci.

Campobasso

Forte f, Benassai, Pierno, Morelli, Calabrese, Bosisio, Forte R, Prezioso, Di Nardo, Pellitteri, Di Stefano. All Braglia.

Arbitro : Pizzi di Bergamo.

Marcatore . al 62 Di Stefano.

Braglia squalificato in panchina De Simone.

Spettatori circa 1000 di cui 500 venuti da Campobasso.

Al 5, azione dei locali ma Villa e’ in fuorigioco. Al 11, ci prova Morelli ma Amadio manda in angolo. Al 20, punizione di Bruzzaniti ma la sfera finisce di poco fuori. Al 21, Di Stefano tutto solo in area ma tira fuori, al 25 tiro di Amadio ma il portiere ospite devia la palla. La partita e’ bella le due squadre giocano a viso aperto per vincere . Al 30, ancora Di Stefano tutto solo calcia fuori a portiere battuto. Al 37, ci prova Forte R ma la palla termina alta. Finisce cosi, il primo tempo sul risultato di 0-0.

Nel secondo tempo, al 50 tiro di Bosisio fuori. Al 62, Di Stefano , approfitta di un rimballo e di testa segna 1-0 per i rossoblu esplode la gioia dei tifosi ospiti come sempre sportivi. Al 67, esce Prezioso ed entra Baldassin. Al 75 escono sempre per gli ospiti , Di Stefano e Forte R ed entrano Spalluto e D’Angelo. Al 63, colpo di testa di Amadio ma la sfera finisce fuori. Assalto disperato del Pineto ma i molisani di contropiede si rendono pericolosi. Finisce cosi, la partita con la vittoria del Campobasso che sale al sesto posto in classifica e aspetta di giocare sabato contro il Sestri Levante alle ore 15 con un Selvapiana stracolmo.

Arnaldo Angiolillo