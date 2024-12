Serie C, Girone B: Perugia -Campobasso 2-1

Perugia: Gemello, Leo, Angella, Giunti, Bacchin, Matos,Amoran, Lisi, Torrasi, Marconi, Mezzoni. All Zauli.

Campobasso: Forte F, Celesia, Mondonico, Mancini, Morelli, Pierno, Pellitteri, Prezioso, Di Nardo, Baldassin, Di Stefano. All Braglia.

Arbitro: Nigro di Prato.

Marcatori: 69 e 83 Seghetti, al 95 Calabrese.

Serata uggiosa, espulsi Celesia al 72 e Mezzoni al 82 per doppia ammonizione.

Al 5, azione dei locali tiro di Bacchin ma il portiere ospite manda in angolo. Al 15, azione dei rossoblu tiro di Lisi ma la palla termina fuori. Al 20, ci prova Leo ma Forte F blocca la sfera. Terreno scivoloso a Perugia, pioggia da 48 ore. Al 30, tiro di Prezioso ma la palla finisce fuori di poco.

Al 40, tiro di Angella ma la sfera termina fuori. Al 43, tiro di Baldassin deviato in angolo. Finisce cosi, il primo tempo sul risultato di 0-0.

Nel secondo tempo, tiro di Prezioso ma il portiere di casa blocca la palla. Al 62, nel Perugia esce Bacchin ed entra Seghetti. Al 69, e’ proprio Seghetti che tira e segna 1-0 per i locali.

Al 72 , Celesia colpisce il pallone con la mano e l’arbitro lo espelle essendo gia’ ammonito. Al 75 , Braglia fa uscire Pellitteri e Di Nardo e fa entrare serra e Stelluto. Al 82, Mezzoni commette fallo e viene espulso per doppia ammonizione

ristabilita la parita’ numerica. Al 83, svarione dei rossoblu sbilanciati ne approfitta

Seghetti che a porta vuota segna il 2-0 per gli unbri. Al 85,esce Mancini ed entra Calabrese per gli ospiti e proprio Calabrese al 95 realizza il 2-1 in mischia. Finisce cosi, la partita con la terza sconfitta in 4 partite e adesso al Selvapiana arriva il

Pescara partita da vincere a tutti i costi per non essere risucchiati nei bassifondi della classifica.

Arnaldo Angiolillo