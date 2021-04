“Se io fossi un angelo…”, sulle note di Lucio Dalla il video dedicato a medici e sanitari impegnati nella lotta al coronavirus

Una iniziativa meritevole a cura di un’associazione molisana, che pubblichiamo di seguito.

“Proprio nel giorno denominato “lunedì dell’Angelo” l’Associazione Talenti e Artisti Molisani ha voluto realizzare un video, con la voce di Serena Minicucci e l’accompagnamento musicale di Francesco de Simone; a loro un sentito ringraziamento, dedicato a tutti gli operatori sanitari che da 13 mesi lottano, ogni giorno, nelle corsie dei reparti Covid contro un “nemico invisibile” che continua a mietere, purtroppo, ancora tante vittime!

A questi “ANGELI” il ringraziamento e la riconoscenza da parte degli artisti, degli operatori della cultura, con questo video sulle famose note di uno dei cantautori italiani più conosciuti al mondo. Un sentito ringraziamento a tutti gli operatori sanitari che ci hanno fatto pervenire una loro foto, che testimonia l’impegno, la passione, la professionalità e il lavoro di squadra che in questa “guerra” sono le armi fondamentali da utilizzare per uscirne vincenti. La cultura e la medicina insieme per VINCERE! Buon lunedì dell’Angelo a tutti..”

GUARDA IL VIDEO

