Scontro nel ferrarese, due morti e due feriti. Perde la vita 21enne molisana

Due ragazze, di 20 e 21 anni, sono morte in seguito uno scontro tra due auto ad Argenta (Ferrara). Ferita anche una terza giovane che era con loro nella vettura e in modo non grave anche un uomo sull’altra macchina.

A perdere la vita sono state Paola Carrozza, 21 anni di origine molisana, di Santa Croce di magliano e residente a Argenta e Marialuisa Sibilio di 20 anni anche lei residente ad Argenta. Entrambe viaggiavano a bordo di una Mitsubishi Colt, la ragazza alla guida dell’auto è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Cona.

Sono intervenute sul posto tre pattuglie dei carabinieri, vigili del fuoco e mezzi del 118. In corso indagini per la ricostruzione del sinistro.