Santa Croce di Magliano: test volontario di screening complessivo Covid-19, con modalità drive-in

Sabato 16 e domenica 17 dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 18 .00, la dirigenza comunale ha organizzato un test di screening complessivo Covid-19, con modalità drive-in (rimanendo in macchina), scegliendo volontariamente di farlo, nel parcheggio antistante il cimitero.

Il test, gestito da due medici volontari, si rivolge ai residenti e, in vista della ripartenza delle attività scolastiche lunedì 18, agli studenti e al personale scolastico anche se non risiedono nel Comune. Non c’è bisogno di prenotare.

Chiunque voglia partecipare, deve esporre un documento e compilare il modulo di accettazione, che verrà consegnato dal personale accogliente volontario, cioè GEPA e RGPT carabinieri in pensione.



Più tardi vi comunicheremo la data e il luogo per la proiezione della modalità walk-in, per chi non avesse la macchina.



Invitiamo tutta la popolazione a partecipare, così da individuare e interrompere la potenziale infezione da Covid-19 Grazie a tutti coloro che parteciperanno.



Non coinvolti:

Persone attualmente contagiate o con sintomi da Covid-19

Persone in quarantena

persone già vaccinate

Vista l’importanza dell’iniziativa messa in campo per l’esecuzione dei tamponi rapidi , gratuiti per le giornate di sabato 16 e domenica 17 , per una comprensione totale, senza rischi di fraintendimenti, per i nostri concittadini di origine straniera, informiamo nella loro lingua madre : inglese e arabo



Il sindaco di santa Croce di Magliano, Dott. Alberto FLORIO